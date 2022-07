L'ancien du Cercle de Bruges Giulian Biancone pourrait signer en Premier League

Brillant avec le Cercle de Bruges, Giulian Biancone avait signé à l'ESTAC Troyes l'été dernier et confirmé.

Giulian Biancone (22 ans) avait été prêté deux saisons d'affilée au Cercle de Bruges par l'AS Monaco, disputant 43 matchs avec les Groen & Zwart et s'imposant comme l'un des meilleurs défenseurs latéraux de notre compétition. S'il n'a pas obtenu sa chance sur le Rocher, Biancone a été transféré contre 2,5 millions d'euros l'été passé à l'ESTAC Troyes. Il a ensuite confirmé en Ligue 1 avec une saison pleine (33 matchs, 1 but, 2 assists), au back et dans une défense à 3.

Et sa carrière pourrait déjà prendre un tournant : selon les informations du Daily Mail, Giulian Biancone devrait passer ses tests médicaux à Nottingham Forest, et donc rejoindre la Premier League. L'ex-Brugeois devrait ainsi remplacer Djed Spence, l'un des artisans de la montée de Nottingham, qui ne restera pas après son prêt depuis Middlesbrough et devrait signer à Tottenham.