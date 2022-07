Alejandro Pozuelo (ex-Genk), star à Toronto, change de club en MLS

Alejandro Pozuelo (30 ans) se promène depuis trois saisons en MLS. Avec le Toronto FC, l'ancien meneur de jeu de Genk compte 99 matchs pour 29 buts et 26 assists. Il a repris cette année sur le même rythme que la précédente, avec 4 buts et 4 assists en 16 rencontres de Conference Est. Mais l'Espagnol continuera la saison ailleurs : selon OneSoccer, Pozuelo quitte Toronto pour l'Inter Miami dans le cadre d'un trade.

Pozuelo deviendra l'un des joueurs désignés du club propriété de David Beckham. Côté Toronto, on fait ainsi la place pour l'arrivée de Federico Bernardeschi en provenance de la Juventus.

Alejandro Pozuelo traded to Inter Miami for $150K in allocation, giving #TFClive cash + open DP spot on expiring contract



Toronto FC linked with Juventus' Federico Bernardeschi on a free



Carlos Salcedo being shopped?



