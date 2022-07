Bruges va bel et bien réaliser le gros coup Vedat Muriqi !

Après Ferran Jutgla et Cyle Larin, le triple champion de Belgique en titre se rapproche d'un nouveau transfert d'envergure.

On vous annoncait plus tôt dans la journée que le Club de Bruges était proche de signer Vedat Muriqi (28 ans). Fabrizio Romano affirmait en effet que le deal était proche d'être conclu.

Het Laatste Nieuws confirme la tendance et annonce même que l'international kosovar n'aurait plus qu'à passer sa visite médicale. "Sauf surprise", le joueur passé par la Lazio, Fenerbahce et Majorque sera donc bientôt Brugeois. Le champion de Belgique devrait dépenser 10 millions d'euros, et serait "convaincu" par les qualités de Muriqi.

Le Nieuwsblad ajoute qu'un accord serait imminent et que l'attaquant va bientôt débarquer en Belgique.