Le RWDM s'incline en amical face à un club danois

Samedi matin, l'équipe première du RWDM a affronté Midtjylland, "dans un match amical de dernière minute". Les Molenbeekois se sont inclinés sur le score de 2-0.

La semaine dernière, le RWDM s'était imposé contre le Standard (1-2). Ils rencontreront le KV Malines le 13 juillet prochain.

Défaite 2-0 pour nos joueurs. Time to get back to work 💪🏻 pic.twitter.com/b6Hjl2S37x