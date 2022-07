Flou artistique autour de Youri Tielemans

Le Diable Rouge semblait proche d'un départ, mais les offres ferment ne se bousculent pas.

On est toujours dans l’impasse en ce qui concerne Youri Tielemans et Leicester City. On avait annoncé son départ du club il y a quelques semaines, mais ce samedi, il a disputé un match de préparation avec les Foxes sur la pelouse de Louvain.

Le Diable Rouge serait dans le viseur d’Arsenal et de Manchester United mais il n’y a pas vraiment eu d’offre ferme. À 12 mois de la fin de son contrat, il se pourrait très bien qu’il preste encore une saison avant de partir gratuitement.

Brendan Rodgers va, dans le courant de la semaine, discuter avec Tielemans pour savoir exactement ce qu’il compte faire dans les prochaines semaines. C’est ce que le manager des Foxes a déclaré en interview sur Leicester TV. À ce moment de la saison, on ne sait donc toujours pas si Tielemans va partir, prolonger ou rester afin de partir gratuitement dans un an.