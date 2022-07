Le Barça cède 15 % supplémentaires de ses droits TV

Le club catalan poursuit sa stratégie, à la recherche de liquidités. Des droits TV supplémentaires ont été cédés à la firme d'investissement Sixth Street.

Ce vendredi, le FC Barcelone a communiqué avoir cédé 15 % de ses droits TV au au groupe d'investissement américain Sixth Street, et cela pour les 25 prochaines années. Le club catalan avait déjà cédé 10 % de ces droits au même groupe d'investissement. Au total, Sixth Street percevra donc 25 % des droits TV du Barça sur LaLiga, le championnat espagnol.

"Avec cette nouvelle transaction, le FC Barcelone continue d'améliorer la solidité de son capital et sa compétitivité", explique le communiqué.

"Nous continuons à avancer dans notre stratégie et nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord supplémentaire avec Sixth Street qui nous fournit une augmentation significative de la force du capital", a déclaré Joan Laporta, président du FC Barcelone, sur les médias du club. "Au cours des dernières semaines, nous et Sixth Street nous sommes engagés et avons collaboré avec une compréhension commune de ce que nous cherchons à atteindre pour notre organisation, et nous nous réjouissons de notre partenariat à long terme."