Le premier Clasico de la saison: avec ou sans Eden Hazard?

Il n'est cependant pas question du tacle de Rüdiger.

L'image a fait le tour du monde. Lors d'un toro, Rüdiger a glissé sur le ballon et sa semelle est venu percuter celle d'Eden Hazard. Tout le monde a tremblé, mais il n'y a pas de blessure pour le Diable Rouge.

Du coup, est-ce qu'Eden Hazard pourrait disputer le Clasico de cette nuit à Las Vegas ? Ce n'est pas du tout certain. Diario AS annonce en effet qu'il pourrait être ménagé à la suite d'une surcharge musculaire. Il faut dire que les Madrilènes sont en pleine préparation et on sait que leur numéro 7 a beaucoup travaillé ces dernières semaines pour revenir à 100 %. Ce serait un ml pour un bien qu'il ne force pas poir une rencontre amicale. La Coupe du Monde, c'est pour bientôt.