🎥 Albert Sambi Lokonga buteur lors de la belle victoire d'Arsenal sur Chelsea en amical !

Albert Sambi Lokonga (22 ans) fera-t-il partie des plans de Mikel Arteta pour la saison à venir ? L'ancien du RSC Anderlecht avait dû se contenter d'un rôle secondaire à son arrivée en Angleterre, surtout en seconde partie de saison. Lokonga était peu sorti du banc en 2022. La nuit passée, il a peut-être marqué des points. Arsenal affrontait Chelsea en amical. Les Blues, déjà accrochés par le Charlotte FC plus tôt dans leur tournée américaine, n'ont pas rassuré et les Gunners les ont écrasés 4 buts à 0.

À la pause, le score était déjà de 2-0 au Camping World Stadium d'Orlando, en Floride. Gabriel Jesus et Martin Odegaard avaient mis Arsenal sur du velours. En seconde période, Bukayo Saka aggravait le score à la 66e. Albert Sambi Lokonga, lui, rentrait au jeu à la 78e à la place de Granit Xhaka. Il ponctuera le marquoir à la 90e+2 sur un centre de Cédric Soares. Une belle tête croisée, suivie d'un baiser sur le logo d'Arsenal qui montre que le Diable Rouge compte bien rester et s'imposer...

This goal came as a surprise to me. World Class!

