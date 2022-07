Pour Tuchel, Koundé est... trop petit

Une étonnante raison pour avoir refusé le Français.

Au terme d’une longue bataille, le FC Barcelone devrait finalement battre Chelsea et décrocher la signature du défenseur central du FC Séville, Jules Koundé (23 ans, 32 matchs et 2 buts en Liga pour la saison 2021-2022), sur ce mercato d’été. Un succès important pour les Blaugrana en matière de prestige et un coup dur pour les Blues ? Pas vraiment, si l’on se fie aux dernières informations dévoilées par le quotidien anglais The Guardian.

Apparemment, Koundé n’entrait pas totalement dans les plans de l’entraîneur londonien Thomas Tuchel, qui se montrait peu emballé par la signature de l’ancien Bordelais. En cause, le profil mais aussi la taille du Tricolore que le technicien allemand ne jugeait pas forcément adapté aux exigences de la Premier League. Un moyen facile pour digérer cet échec ?