Piqué défendu par une légende du Barça : "A 100 %, il est l'un des meilleurs défenseurs du monde"

Le capitaine du FC Barcelone n'a plus du tout le sourire et voit tant les critiques que les pressions internes lui tomber dessus.

C'est pas la joie pour Gérard Piqué (35 ans). Le défenseur du Barça a vécu une saison compliquée, animée surtout par des déboires extra-sportifs. Sa direction et Xavi ne voudraient plus de lui et le pousseraient vers la sortie. De plus, les arrivées de Christensen et Koundé en défense ne seraient pas de bonnes nouvelles pour lui...

Heureusement que son ex-coéquipier et légende absolue du club Carles Puyol est là pour publiquement le soutenir. "J'ai eu la chance de partager le vestiaire avec tant de joueurs et Gérard est, sans aucun doute, l'un des plus compétitifs", a-t-il déclaré selon Marca. "L'année dernière, il était l'un des meilleurs joueurs du club, et a joué beaucoup de matchs dans l'inconfort, se forçant à mettre ses problèmes de côté pour aider l'équipe."

"S'il est à 100 % l'année prochaine, il y a très peu de défenseurs dans le monde qui peuvent égaler son niveau de performance."