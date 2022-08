Simon Mignolet dans le viseur d'un grand club de Serie A ?

Le début de saison de Simon Mignolet est grandiose. À 34 ans, le n°2 des Diables Rouges pourrait-il obtenir une nouvelle chance au plus haut niveau ?

Simon Mignolet n'a pas pu empêcher la défaite du FC Bruges à Eupen, mais c'est bien grâce à leur portier que les Blauw & Zwart n'ont pas pris l'eau contre Genk. Le gardien de but brugeois est encore le meilleur à son poste en Belgique, sans doute possible. Et à 34 ans, s'il rêve encore d'une dernière expérience au sommet européen, c'est probablement maintenant ou jamais.

Mais est-ce possible ? Selon Het Laatste Nieuws, Mignolet intéresse en tout cas le Napoli. Les Partenopei ont perdu David Ospina, parti en Arabie Saoudite, et cherchent donc un portier. La presse italienne affirme que des contacts ont été établis avec Simon Mignolet et son entourage au sujet d'un éventuel transfert. Naples s'intéresse également à Kepa Arrizabalaga, gardien de but international espagnol de Chelsea.