Liverpool : un joueur important décide de prolonger

Diogo Jota (25 ans) a décidé de prolonger son contrat avec Liverpool. Particularité : la durée du nouveau contrat n'a pas été dévoilée, le club annoncant seulement que le bail était "de longue durée". Selon Transfermarkt, Jota est désormais lié à Liverpool jusqu'en 2027.

Arrivé en septembre 2020 en provenance de Wolverhampton pour près de 45 millions d'euros, Jota a réalisé de grosses prestations, inscrivant 34 buts en 85 matchs.

We are delighted to announce that @DiogoJota18 has signed a new long-term contract with the Reds 🇵🇹