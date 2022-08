Charles De Ketelaere, le huitième belge de l'histoire de l'AC Milan

Charles De Ketelaere est officiellement un joueur de l'AC Milan. Il rentre dans un cercle fermé, qu'a également intégré Divock Origi cet été.

L'AC Milan est un club légendaire, qui a dominé le football italien et même européen par périodes. Après des années de vaches maigres, les Rossoneri ont reconquis le titre et ce renouveau avait un petit goût belge, avec la présence d'Alexis Saelemaekers. La saison prochaine, Milan aura encore plus la frite puisque Divock Origi et Charles De Ketelaere ont rejoint la Lombardie cet été.

Un cercle très fermé, car Origi et CDK ne sont que les 7e et 8es belges à jouer pour l'AC Milan. Le tout premier était Louis Van Hege, l'une des premières stars internationales du football belge, qui a porté les couleurs milanaises de 1910 à 1918, inscrivant 98 buts en 91 matchs. Il n'était pas seul : Max Tobias l'accompagnait de 1910 à 1911. Camille Nys et Roger Pierard faisaient partie du noyau dans les années 10, sans connaître le même succès.

Après-guerre

Il faudra attendre un bout de temps avant de revoir un Belge à Milan. Mais ce ne sera pas n'importe qui, puisqu'il s'agit d'Eric Gerets. Une petite saison puis s'en va malheureusement pour le Lion de Rekem, qui ira se relancer aux Pays-Bas après une vingtaine de matchs en 83-84.

Saelemaekers, le renouveau

Presque trente ans plus tard, c'est Alexis Saelemaekers qui rejoignait l'Italie, avec succès puisqu'il a participé en tant que titulaire régulier à la saison du titre. Le voilà accompagné de Divock Origi et Charles De Ketelaere, et nul doute que ce petit monde se tirera vers le haut au sein du vestiaire et sur le terrain. CDK étant arrivé en tant que milieu offensif plutôt qu'attaquant, on peut même espérer les voir tous les trois sur la pelouse en même temps !