Arsenal va avoir droit à sa propre série documentaire

Les Gunners vont rejoindre Manchester City, Tottenham et la Juventus dans la catalogue Prime Video.

Amazon va de nouveau miser sur un club anglais pour sa série "All or Nothing" diffusée sur sa plateforme Prime Video. Ce jeudi, les internautes auront la possibilité de voir l'épisode consacré aux Gunners, et plus précisément ceux de la saison dernière.

La série sera déclinée en huit épisodes et se concentrera donc sur la plus jeune équipe de Premier League et son coach, le plus jeune du championnat anglais lors de la saison 2021-2022.

Pour rappel, lors de cette saison, les Gunners ont échoué aux portes du top 4 et ne participeront pas à la Ligue des champions.

Les trois premiers épisodes sont disponibles dès ce jeudi 4 août.