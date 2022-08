La Gantoise aurait voulu conserver Roman Bézus, mais l'Ukrainien refuse

Suite aux absences dans le noyau gantois, les Buffalos auraient fait une offre à Roman Bézus, dont le contrat s'est terminé en juin dernier. Mais l'Ukrainien a d'autres projets.

Roman Bezus (31 ans) arrivait en fin de contrat en juin dernier, et La Gantoise ne l'a initialement pas prolongé. Le médian a travaillé sa forme durant l'été (il a notamment été aperçu...au Racing Gand, "l'autre" club de la ville, pour s'entretenir), et voilà que La Gantoise lui aurait désormais fait une offre. D'après le Nieuwsblad, les Buffalos auraient désormais besoin d'un renfort au milieu de terrain et Bézus était une option idéale.

Mais l'Ukrainien ne serait pas intéressé par le contrat d'une saison proposé par Gand et veut des garanties sur plusieurs années. Il se dirigerait donc plutôt vers un départ à l'étranger et aurait plusieurs offres. Affaire à suivre...