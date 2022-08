René Weiler (ex-Anderlecht) prend la porte

Le Suisse était actif au Japon depuis janvier.

René Weiler n'est plus l'entraîneur des Kashima Antlers. Le Suisse a été remercié par son club suite aux résultats décevants de l'équipe.

Les Antlers ne sont désormais plus en course pour le titre en J-League. L'Ancien coach d'Anderlecht n'a pas été à la hauteur des ambitions du club, et a pris la porte après trois matchs nuls et deux défaites consécutifs.

"Après avoir discuté de la situation actuelle et de l'orientation future du club avec René Weiler, nous avons décidé de résilier le contrat d'un commun accord", indique le club.