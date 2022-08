Officiel: Damsgaard prend la route de la Premier League

Comme attendu, le milieu offensif Mikkel Damsgaard (22 ans, 12 matchs toutes compétitions pour la saison 2021-2022), véritable révélation de l'Euro 2020, quitte la Sampdoria pour Brentford sur ce mercato d'été. Ce mercredi, le club anglais a officialisé l'arrivée de l'international danois, recruté pour 15 millions d'euros et signé jusqu'en juin 2027.

