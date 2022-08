Tielemans en transfert gratuit dès l'été prochain ? Le mauvais coup de Leicester City

Youri Tielemans obtiendra-t-il toujours son transfert ? Le Diable Rouge a mis à mal Leicester City en refusant catégoriquement une prolongation de contrat. Arsenal semble prêt à passer à l'action.

Le contrat de Tielemans expire en juin et il n'y aurait donc pas de prolongation de contrat. Leicester a payé 45 millions d'euros supplémentaires à Monaco pour le produit d'Anderlecht et ils voulaient récupérer le plus possible. Mais maintenant, ils semblent devoir faire des compromis ou le voir partir gratuitement l'été prochain.

Selon Het Nieuwsblad, une indemnité de transfert entre 20 et 25 millions serait plus conforme aux attentes. Les Gunners sont le principal candidat à la reprise de Tielemans. Avec 9 sur 9, ils ont parfaitement débuté la compétition. Tielemans veut aller dans un club où il pourra jouer la Ligue des Champions.