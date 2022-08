Westerlo engage un milieu de terrain turc

Il s'agit d'une jeune milieu de terrain turc venant de Fenerbahçe.

Westerlo vient, pour une énième fois de l'été, réaliser un coup très intéressant sur le marché des transferts. Les Campinois viennent d'enrôler un jeune milieu de terrain turc de 21 ans, Muhammed Gümüskaya. Le jeune joueur a été formé à Fenerbahçe, et n'a pratiquement jamais quitté le club depuis son arrivée en 2012. Il a signé un contrat de 4 ans avec les Campinois.

Muhammed Gümüskaya a pris part à 22 rencontres avec le club turc, marqué un but et délivré une passe décisive. La saison dernière, il a été prêté au Giresunspor pour trois mois, accumulant 673 minutes de jeu, réparties sur sept titularisations et sept montées au jeu. Il a également disputé quelques rencontres avec l'équipe nationale turque espoirs. C'est le média néerlandophone Het Nieuwsblad qui révèle l'information, tandis que le club n'a pas encore confirmé.