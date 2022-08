Europa League : quels groupes pour Manchester United, Arsenal, la Roma...? Découvrez le tirage complet

Le tirage complet de l'Europa League a été effectué ce vendredi 13h à Monaco. L'Union Saint-Gilloise est fixée, mais les cadors européens aussi.

L'Union Saint-Gilloise a été épargnée au tirage : elle affrontera Braga, Malmö et l'Union Berlin. L'intégralité du tirage est également connue. Quelques chocs sont au programme. Ainsi, Arsenal affrontera le PSV Eindhoven, Bodo/Glimt et le FC Zürich (groupe A) ; la Lazio Rome défiera Feyenoord (groupe F) ; Philippe Clément et l'AS Monaco, versés dans le pot 2, ont été chanceux avec l'Etoile Rouge, Ferencvaros et Trabzonspor (groupe H).

Découvrez le tirage complet :