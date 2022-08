Une offre encore plus folle de Manchester United repoussée pour Antony

Cette saga n'en finit plus : Manchester United et Erik Ten Hag veulent Antony coûte que coûte pour considérablement renforcer leur front offensif. Cependant, l'Ajax Amsterdam refuse absolument toutes les offres pour son ailier brésilien, même les plus délirantes.

Selon Fabrizio Romano, l'Ajax Amsterdam vient de repousser une énième offre de Manchester United, cette fois évaluée à... 90M €. L'ailier droit de 22 ans, arrivé en provenance de Santos en 2020, a inscrit deux buts et distillé deux passes décisives lors des trois premières rencontres de championnat. Depuis son arrivée à Amsterdam, il a fait trembler les filets à 24 reprises et a délivré 22 passes décisives en 82 rencontres toutes compétitions confondues.

Manchester United new bid has been rejected by Ajax earlier today. €90m is considered not enough, that’s why Antony is disappointed with Ajax - he only wants United. 🚨🔴 #MUFC



Bid has been submitted as called by @MikeVerweij and it’s already turned down. pic.twitter.com/zmKzbnecZt