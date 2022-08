Wolverhampton accueille un attaquant suivi par le Bayern pour remplacer Zirkzee

Wolverhampton vient d'officialiser une nouvelle arrivée. Le club de Leander Dendoncker accueille Saša Kalajdžić (25 ans). L'attaquant autrichien débarque de Stuttgart, club pour lequel il aura inscrit 24 buts et délivré 12 assists en 60 matchs. Les Wolves ont déboursé 18 millions pour Kalajdžić, qui a signé pour 5 ans.

Suivi pendant une période par le Bayern de Munich, l'arrivée probable de Kalajdžić devait pousser Joshua Zirkzee sur le départ. Au final, le Néerlandais a signé récemment à Bologne - plutôt qu'Anderlecht - et le Rekordmeister n'a toujours pas recruté de pur 9 après le départ de Lewandowski vers le FC Barcelone.

Welcome to the pack, Saša!



🇦🇹✍️