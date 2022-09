Brendan Rodgers résigné : "C'est évident que Leicester est plus faible"

Leicester City n'a pas réalisé le mercato flamboyant que Brendan Rodgers espérait. D'autres clubs ont dépensé des dizaines voire des centaines de millions d'euros.

Wout Faes, débarqué lors du dernier jour de mercato pour 17 millions d'euros, est le transfert le plus cher réalisé par Leicester City cet été. Un anachronisme, une anomalie même alors que la Premier League a dépensé comme jamais, y compris chez les promus comme Nottingham Forest. Faes est même le seul "vrai" renfort des Foxes, l'autre étant le gardien remplaçant Alex Smithies, arrivé gratuitement.

Brendan Rodgers n'est naturellement pas ravi d'un mercato si modeste. Car dans l'autre sens, Wesley Fofana (Chelsea, 80 millions), Kasper Schmeichel (Nice, 1 million) et Ademola Lookman (Leipzig, fin de prêt) sont partis. "C'est assez évident que Leicester City est plus faible que la saison passée. Je suis venu ici pour être compétitif et nous ne sommes pas parvenus à le faire ces dernières saisons. Et cet été, nous n'avons pas reçu les renforts nécessaires", regrette Rodgers sur Sky Sports. La direction, cependant, a mis le ola : Leicester n'avait pas les fonds suffisants pour investir. "La rentabilité du club vient en premier. J'aurais aimé recevoir 5 ou 6 renforts mais si c'est impossible, c'est comme ça", se résigne le coach des Foxes. "C'est frustrant mais je respecte les gens qui travaillent ici".