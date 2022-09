Les premiers mots d'Aster Vranckx à Milan : "Il faut réaliser ses rêves dans la vie"

Aster Vranckx a rejoint l'AC Milan. L'un des transferts belges les plus surprenants de ce mercato. L'ancien du KV Malines a donné sa première interview en tant que Rossonero !

Sur Milan TV, Aster Vranckx (19 ans) a paru très serein et heureux de son choix en faveur des Rossoneri. "Je crois que c'est une étape importante dans ma carrière. Je vais tout donner pour ce club et j'espère que nous serons à nouveau champions", déclare-t-il. "Pour moi, ce transfert est la preuve qu'il n'y a pas de limites dans la vie et qu'il faut réaliser ses rêves".

Vranckx a été accueilli par trois autres belges, ce qui facilitera bien sûr son adaptation. "C'est bien pour moi qu'il y ait d'autres Belges ici. Je connais Alexis et Divock, mais pas aussi bien que Charles. Il m'a dit que c'était un excellent club avec une très belle ambiance".

Ronaldinho et Kaka

Le médian débarqué de Wolfsbourg portera le n°40. "C'est mon numéro depuis que je suis tout petit et il était libre", sourit-il. "Quand je pense à Milan, je pense à Ronaldinho et Kaka. Il paraît que la Serie A est très tactique, il y a beaucoup de qualité ici".