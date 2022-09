Diego Costa et Wolverhampton poussent un ouf de soulagement

Recruté en urgence par Wolverhampton suite aux problèmes physiques de leurs deux attaquants de pointe, Raul Jimenez et la nouvelle recrue Sasa Kalajdzic, Diego Costa (33 ans) a bien cru qu'il n'allait finalement pas rejouer en Premier League. L'ancien attaquant de Chelsea avait en effet vu son permis de travail être refusé.

Heureusement, comme le révèle Fabrizio Romano, l'appel de Wolverhampton aurait été accueilli favorablement. Diego Costa voyagera ce mercredi soir afin de finaliser son contrat. Il devrait s'engager pour une saison avec les Wolves.

Exclusive: Wolves appeal for Diego Costa’s work permit/appeal has been accepted. Diego will fly to England later tonight to discuss final details of the free transfer. 🚨🟠 #WWFC



Medical tests have been scheduled and it will be a key step to proceed — one year contract ready. pic.twitter.com/xBXar0DCmE