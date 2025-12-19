Parti d'Anderlecht à 17 ans contre 1,5 M€, il pourrait faire son grand retour chez les Mauves

Après avoir quitté Neerpede en 2023, Ethan Butera pourrait faire son grand retour à Anderlecht cet hiver. Des discussions ont déjà eu lieu entre le jeune défenseur et la direction du club bruxellois.

Ce n'est pas au Sporting d'Anderlecht, mais au RWDM qu'Ethan Butera a fait ses premiers pas dans le monde du football. Mais à 10 ans, le natif d'Uccle quittait déjà le stade Edmond Machtens pour rejoindre Neerpede.

Là, l'arrière gauche a gravi les catégories d'âge, rejoignant finalement les U18, puis le RSCA Futures en Challenger Pro League. À 16 ans, il disputait déjà 14 matchs de D1B avant de se blesser sérieusement au genou.

Suffisant, cependant, pour convaincre l'Ajax Amsterdam de débourser 1,5 million d'euros pour le recruter à l'été 2023. Les Ajacides, comme souvent, ont recruté très jeune dans le but de réaliser sa post-formation et de lui permettre de faire ses débuts.

Un retour d'Ethan Butera au Sporting d'Anderlecht ?

Ethan Butera n'a, cependant, pas suivi la trajectoire attendue. Il n'a, depuis, disputé que treize matchs de D2 néerlandaise avec les U21 de l'Ajax. Treize matchs, dont onze depuis fin septembre. Après des débuts compliqués, Butera reçoit enfin sa chance avec la deuxième équipe de l'Ajax et enchaîne.



Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, il pourrait cependant ne pas faire de vieux os dans la capitale néerlandaise et revenir en Belgique. Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, ce n'est autre que... le Sporting d'Anderlecht qui s'y intéresse à nouveau et qui souhaite le ramener "à la maison". Des discussions ont déjà eu lieu entre le joueur, son entourage et la direction, tandis que Saint-Trond et le Cercle surveillent également la situation.