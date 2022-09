Le Brésil dévoile sa sélection pour les matchs de préparation en France : quelques grands absents !

Le Brésil disputera déjà ses deux derniers matchs de préparation avant le Qatar, ce mois de septembre en France. La revue d'effectif de Tite est donc importante...

La sélection de Tite pour les matchs de préparation du Brésil face au Ghana et à la Tunisie a été dévoilée. La Seleçao ne disputera ensuite plus aucun match avant la Coupe du Monde 2022, a fait savoir la fédération brésilienne. Autant dire que les absents pour ce rendez-vous international peuvent s'inquiéter. Et c'est le cas de deux énormes noms : Philippe Coutinho (Aston Villa) et Gabriel Jesus (Arsenal).

Coutinho compte 69 caps (21 buts) avec le Brésil. En juin dernier, il était repris mais n'a disputé que 12 minutes sur les deux matchs. Reste à voir si son absence est mauvais signe ou si le joueur est légèrement souffrant. Concernant Gabriel Jesus, le buteur d'Arsenal réalise un excellent début de saison avec 3 buts en 6 matchs ; il a enfin un rôle de titulaire en Premier League, et espère donc certainement jouer le Mondial. Enfin, un autre absent est à noter : Dani Alvès, qui rêve d'une dernière grande compétition à 39 ans. L'ancien du Barça vient d'arriver au Mexique, a souffert d'une maladie et n'est pas en forme suffisante. "Mais il peut revenir pour la Coupe du Monde", a affirmé le préparateur physique de la Seleçao...