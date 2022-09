🎥 Arsenal déroule à Brentford, Sambi Lokonga monte au jeu

Arsenal n'a pas tremblĂ© en dĂ©placement Ă Brentford, et reprend la tĂȘte du championnat.

Arsenal a rebondi après le contrecoup subi à Manchester United la semaine passée. Les Gunners se sont largement imposés (0-3) sur la pelouse de Brentford, reprenant la tête de la Premier League avec 18 points sur 21. Un sans-faute donc, en dehors de cette défaite chez les Red Devils.

Pour l'occasion, Arsenal a pu compter en première mi-temps sur les buts de William Saliba et Granit Xhaka, mais aussi sur la première réalisation anglaise de Fabio Vieira (22 ans). L'attaquant portugais était l'une des recrues phares du mercato estival d'Arsenal, mais n'avait pu jusqu'ici jouer qu'un quart d'heure à United. Cette fois, Vieira était titulaire et a fêté ça de la meilleure des façons, en inscrivant un vrai coup de canon de plus de 25 mètres. Notons qu'Albert Sambi Lokonga, lui, est rentré au jeu à la 78e minute de jeu.