🎥 Décès d'Elizabeth II : les supporters du Celtic perturbent la minute de silence et créent la polémique

Très mauvaise image que celles renvoyées par les supporters du Celtic Glasgow ce dimanche après-midi lors du déplacement à St Mirren.

Alors que tous les clubs britanniques observaient une minute de silence avant la rencontre en hommage à la défunte Elizabeth II, les supporters du club ont décidé de ne pas la respecter en applaudissant et en chantant durant cette minute.

"Si vous détestez la famille royale, tapez dans les mains", pouvait-on lire sur des banderoles ou entendre dans les tribunes.

Celtic fans singing ‘if you hate the royal family clap your hands’ while all the players were clappingđŸ€Ł pic.twitter.com/W3dr1AE09R