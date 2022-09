Van Gaal explique certaines absences dans la sélection des Pays-Bas

Le sélectionneur des Oranje a clarifié les choses concernant certains choix.

Louis van Gaal a expliqué les absences de Bijlow (Feyenoord) et de l'ancien d'Ostende, Kjell Scherpen - repris chez les Espoirs - au poste de gardien. "Il ne fait plus partie des quatre premiers gardiens de but maintenant non. Sinon, je l'aurais sélectionné. Vous devez tenir vos promesses et il ne l'a pas fait au début de la saison. Pas par rapport aux quatre autres gardiens de but", a-t-il déclaré au sujet de Bijlow selon ESPN NL.

"Si vous arrêtez un ballon, vous n'êtes pas immédiatement un bon gardien de but. Nous examinons donc toutes les fonctions de l'équipe, ensuite seulement nous comparons les gardiens de but et ensuite nous en invitons certains. C'est aussi le cas que nous voulions apprendre à connaître certains joueurs. C'est pourquoi nous avions une grande présélection, mais ces joueurs n'ont pas été à la hauteur au bon moment."

Il a également expliqué les absences de joueurs tels que Joey Veerman (PSV) ou Brian Brobbey (Ajax) : "Il se pourrait que quelqu'un performe à son club dans les prochains mois. Il se peut aussi que les joueurs se blessent (...) Les joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui ne doivent pas désespérer, mais ils doivent commencer à performer."