Valverde n'est pas lâché par son prétendant anglais

Le milieu de terrain du Real Madrid plaît beaucoup Outre-Manche.

En quête d'un milieu de terrain en fin de mercato, Liverpool a tenté sa chance pour Federico Valverde (24 ans, 9 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison). Les Reds étaient prêts à débourser 100 millions d'euros dans ce dossier, mais le Real Madrid a immédiatement repoussé cette proposition. La Casa Blanca ne pouvait pas se permettre un départ de l'Uruguayen après le transfert de Casemiro vers Manchester United.

Selon le journal espagnol AS, Liverpool n'a toutefois pas encore rendu les armes et songe à faire une nouvelle offre pour le Merengue durant le prochain mercato hivernal. Avec plus de succès ? A priori, la réponse madrilène devrait être identique...