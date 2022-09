Timothy Castagne : "On a essayé de jouer différemment, mais ça n'a pas payé"

Les Diables Rouges ont tenté de changer leur système de jeu par rapport à la rencontre aller, mais ça n'a pas porté ses fruits.

Après la rencontre, c'est un Timothy Castagne déçu qui s'est présenté à l'interview. "On a tenté de changer notre système de jeu par rapport à la débâcle de la rencontre aller, mais cela n'a malheureusement pas payé. Nous avons eu les occasions, mais nous ne sommes pas parvenus à la concrétiser. Ensuite, nous encaissons un but sur corner, ce qui est toujours assez rageant. Avec les occasions qu'on a eues, si on parvient à trouver le chemin des filets en fin de première mi-temps ou en début de seconde, la rencontre peut tourner différemment."

Malgré la défaite, c'est donc un Castagne positif qui s'est exprimé. "Je pense qu'il faut simplement regarder la différence par rapport au match aller. Notre approche de la rencontre était bien meilleure. Nous avons voulu mettre en place un jeu en losange au milieu de terrain et avec des latéraux plus haut. Cela a créé de bonnes choses, mais nous devons encore travailler sur cette approche. Il faudra utiliser la préparation d'avant Coupe du Monde pour peaufiner cela."

De nouveau critiquée, notre défense centrale fait de moins en moins l'unanimité auprès des différents observateurs. Cependant, le joueur de Leicester City ne pense pas qu'il y ait plus de doutes à ce sujet qu'il y a quelques mois. "A l'aller, nous avons eu beaucoup de mal avec leur quatuor offensif. Ici, cela a été beaucoup mieux malgré le but encaissé. Ils ont eu beaucoup moins d'occasions qu'au Stade Roi Baudouin. Offensivement, la dernière passe a souvent manqué, ce qui est inhabituel pour nous. Il ne faut donc pas tout remettre en question après cette rencontre" relativise le piston gauche de notre équipe nationale.