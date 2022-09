Dessel Sport veut croire à l'exploit contre La Gantoise : "En Coupe, tout est possible"

Tombeur de Virton au tour précédent, le club de Nationale 1 aura fort à faire en 16e de finales de la Coupe de Belgique face à La Gantoise.

Après son exploit en prolongations face à Virton (Challenger Pro League), le club de Dessel Sport (D1 amateurs) espérait un beau tirage pour les 16e de finales de la Coupe de Belgique. Leur affiche de prestige, les Anversois la tiennent, avec une rencontre contre La Gantoise en novembre prochain.

"Si nous pouvons gagner contre Gand ? Ah, en Coupe tout est possible", a déclaré le président de Dessel Willy Mermans à Gazet van Antwerpen. "Chaque année, il y a un outsider qui parvient à surprendre. S'ils passent une très mauvaise journée et qu'avec nous tout se passe bien, alors peut-être que quelque chose est possible."

Avant cette grande soirée, Dessel devra batailler en championnat. Ils sont actuellement 15e de Nationale 1 et rencontrent le RFC Liège ce mercredi soir. "Liège est vraiment candidat pour le titre et de notre côté, les choses sont un peu tendues. Espérons que nous pourrons trouver quelque chose", a commenté Mermans.