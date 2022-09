Maxime Cavelier : "C'est le plus beau moment de ma carrière de footballeur"

Auteur d'un doublé en moins de dix minutes ce mercredi soir, Maxime Cavelier a retrouvé son tablier fétiche de passeur décisif sur le troisième but de la soirée, inscrit par Jérémy Perbet.

La saison dernière, Maxime Cavelier avait inscrit son premier but sous les couleurs du RFC Liège sur la pelouse de Dessel Sport. Décisif à trois reprises ce mercredi soir, le flanc droit du matricule 4 se porte bien face à cet adversaire. "C'est vrai que Dessel me réussit plutôt bien (rires). C'est magnifique pour moi de porter le maillot ici devant un superbe public et d'inscrire deux buts dans les dix premières minutes. Je pense que c'est le plus beau moment de ma carrière de footballeur."

Assez chanceux sur l'ouverture du score, le joueur de 20 ans est à la conclusion d'une très belle action collective pour doubler la mise, dès la 7e minute. "Oui, le premier but est clairement chanceux. Mais c'est des phases que l'on travaille souvent à l'entraînement. Aujourd'hui, ce travail a porté ses fruits. L'équipe tourne super bien, on a un superbe noyau. Quand tu prends du plaisir, le reste suit."

Arrivé la saison dernière rue de la Tonne, Maxime Cavelier a vécu une première saison d'adaptation avant de gagner en confiance dans l'effectif liégeois. "J'ai pu jouer un an avec mes coéquipiers, ce qui me permet d'avoir des automatismes, notamment avec Benoit Bruggeman. C'est la confiance qui vient et plus de responsabilités. Un joueur de football qui joue et qui marque, c'est magnifique. Cependant, il faut rester les pieds sur terre et se remettre en question à chaque match, ce qui nous a fait défaut l'année dernière. Cette saison, on prend match par match avec sérieux, ce qui porte ses fruits. C'est important en début de carrière d'avoir un entraîneur qui n'a pas peur que tu joues. Je suis bien entouré par mes coéquipiers plus âgés qui ont une vision du jeu plus développée et qui me guident sur le terrain. Ils m'aident à voir les espaces libres et à m'y engouffrer. C'est important d'avoir des cadres avec une superbe mentalité autour de moi" conclut le joueur formé au Standard de Liège et à La Gantoise qui semble se sentir comme un poisson dans l'eau à Rocourt.