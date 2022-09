Bielsa attaque l'OM en justice

Il réclame une coquette somme d'argent.

Sept ans après sa démission surprise de l'Olympique de Marseille, l'entraîneur Marcelo Bielsa réclame de l'argent au club phocéen. En effet, selon les informations de l'AFP, les avocats du technicien argentin ont été entendus ce vendredi par le conseil des prud'hommes et demandent 3 millions d'euros au vice-champion de France en titre !

Les représentants de l'ex-manager de Leeds estiment qu'il y a "une faute" et une "stratégie déloyale" de l'OM dans la gestion de son contrat par rapport au non-respect d'un accord avec le président de l'époque, Vincent Labrune, concernant une augmentation prévue de son salaire. Ainsi, Bielsa veut contraindre l'OM à payer "ses salaires majorés de 25% de la saison 2015-2016, soit 2,775 M€, un préjudice moral chiffré à 20 000 € et un préjudice d'image et de notoriété de 180 000 €". Un verdict est attendu le 27 janvier prochain.