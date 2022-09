Bonne nouvelle pour le FC Barcelone à quelques jours du Clasico

la date du 16 octobre se rapproche à grands pas.

Et si le défenseur central du FC Barcelone Jules Koundé (23 ans, 3 matchs en Liga cette saison) parvenait à revenir à temps pour disputer le Clasico en Liga contre le Real Madrid le 16 octobre prochain ? Touché au biceps fémoral de la cuisse gauche en équipe de France, le jeune talent, initialement absent pour une durée indéterminée, a retrouvé les terrains d’entraînement, dès jeudi !

Accompagné d’un préparateur physique, le natif de Paris a repris la course, sans forcer. Même s'il semble précipité de se projeter sur son retour à la compétition, Koundé se trouve d'ores et déjà en avance sur son processus de récupération. Et sa participation ou non à la rencontre de championnat face au Celta Vigo le 9 octobre pourrait donner un indice aux observateurs.