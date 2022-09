Déjà une signature hivernale pour Newcastle

Alors que l'on sort à peine du mercato estival, certains clubs s'activent déjà sur le marché des transferts en vue du mercato hivernal. C'est notamment le cas de Newcastle qui vient d'officialiser la venue de Garang Kuol pour le 1er janvier 2023.

L'attaquant de 18 ans évolue aux Central Coast Mariners, en première division australienne. Cette saison, l'avant-centre australien a inscrit quatre buts en dix rencontres toutes compétitions confondues.

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023.



Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺