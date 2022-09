Un blessé fait son retour au PSG

Il n'a pas pu défendre les couleurs de son équipe nationale.

Absents jeudi lors de l'entraînement collectif, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Lionel Messi et l'attaquant Kylian Mbappé figurent bien dans le groupe retenu par l'entraîneur Christophe Galtier afin de défier l'OGC Nice samedi en Ligue 1.

A noter le retour du milieu de terrain Renato Sanches (25 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison), absent sur blessure depuis le début du mois de septembre, alors que le défenseur central Presnel Kimpembe et le milieu Marco Verratti restent à l'infirmerie.