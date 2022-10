Steven Defour prend la défense d'Eden Hazard: "C'est de la critique gratuite!"

Le passage en boîte de nuit du capitaine des Diables a suscité une véritable tempête médiatique que ne comprend pas Steven Defour.

Avant de diriger Malines pour la première fois en tant que T1, samedi soir, Steven Defour avait suivi attentivement la performance des Diables Rouges contre les Pays-Bas et il a aussi un avis tranché sur les critiques faites à l'égard d'Eden Hazard ces derniers jours. "Avec les réseaux sociaux, tout va très vite", estime-t-il au micro de la RTBF.

"Ça me rend triste que les gens soient comme ça. Eden c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est une bonne personne et on le tue gratuitement, ça m'agace. Des gens, des analystes, descendent aujourd'hui Eden alors qu'ils étaient à genoux devant lui. Il faut le laisser tranquille. C'est une icône du football belge, il restera toujours la même personne."

"Il n'a rien fait de mal, ajoute encore Steven Defour. Il était dans une boîte, où est le problème? Je le connais personnellement, il a toujours été un joueur très calme, qui aime le foot. Il a eu une blessure grave et il a eu du mal à revenir, la presse espagnole s'est mise dessus... C'est de la critique gratuite."