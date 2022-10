Jonathan David serait sur les tablettes d'un grand d'Allemagne

Le Canadien va animer les prochaines fenêtres de transfert.

Jonathan David réalise, à nouveau, un début de saison tonitruant. Le Canadien culmine en tête du classement des buteurs de Ligue 1, avec 9 buts.

A seulement 22 ans, il possède encore une belle marge de progression, et il ne fait aucun doute qu'une bonne Coupe du monde de sa part - avec la Belgique comme adversaire en phase de poules - pourrait encore faire grimper sa cote.

D'autant plus que, après avoir été cité dans les plus grands clubs d'Europe mais avoir préféré rester au LOSC, l'ancien de La Gantoise serait décidé à franchir un palier d'ici l'été 2023 au plus tard.

Le Bayern a flashé sur David

L'attaquant pourrait alors compter sur un prétendant de taille, prêt à mettre le paquet pour l'attirer. Selon Sky Germany, le Bayern Munich aurait David dans ses petits papiers. Le Canadien ferait partie d'une liste de recrues potentielles en attaque, où l'on retrouve notamment Harry Kane, Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez ou Marcus Thuram.

Le média allemand ajoute qu'aucun contact n'aurait actuellement été établi entre les différentes parties, mais que l'absence de clause libératoire et le fort prix potentiel à débourser pour David - plus de 50 millions d'euros, le joueur est sous contrat avec Lille jusqu'en 2025 - ne serait pas un frein.