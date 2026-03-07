Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."

Adriano Bertaccini boudait-il à sa sortie contre la RAAL ? "Je n'ai pas toujours le bon comportement, mais..."
Photo: © photonews
Avec seulement 48 % des minutes jouées en championnat depuis le début de la saison, Adriano Bertaccini est loin d'avoir une place de titulaire assurée au Sporting d'Anderlecht. Une situation qui ne le gêne pas, peu importe ce qui a pu être pensé après son remplacement face à La Louvière.

Arrivé cet été en tant que recrue phare au Sporting d'Anderlecht en provenance de Saint-Trond contre cinq millions d'euros, Adriano Bertaccini restait sur une disette de 851 minutes avant la réception de Louvain.

Une période durant laquelle le Carolo de naissance a été contraint de prendre place sur le banc plus souvent qu'il ne l'imaginait, et plus souvent que ce à quoi il avait été habitué à Thes Sport, au RFC Liège et durant sa seule saison complète à Saint-Trond, après six premiers mois d'adaptation lors desquels il avait peu joué.

Bertaccini n'a d'ailleurs joué que trois minutes lors de la réception de Louvain, où il a retrouvé le chemin des filets en toute fin de match. "Ce n'était pas un coup dur pour moi. À Anderlecht, vous avez sur le banc des joueurs qui peuvent être titulaires", a-t-il assuré dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure. "Cvetkovic a pris ma place et a marqué, tandis que Thorgan (Hazard) joue très bien dans ce rôle de faux numéro 9."

Adriano Bertaccini ne râlait pas sur Jérémy Taravel à sa sortie contre la RAAL

"Vous n'avez pas le droit de râler quand vous êtes sur le banc", a ensuite déclaré Bertaccini, qui avait cependant paru très agacé lorsqu'il avait cédé sa place avant l'heure de jeu face à La Louvière. "Je souhaite clarifier ce malentendu. Quand on regarde les images, on peut penser que je râle sur l'entraîneur. Mais la plupart du temps, je râle sur moi-même", s'est-il défendu, avant de poursuivre.

Lire aussi… Adriano Bertaccini a conjuré le mauvais sort à Anderlecht : "Après la défaite au Standard, je n'ai pas dormi"
"Ce jour-là, j'étais tombé dans la neige et j'avais froid, je suis donc rapidement rentré aux vestiaires pour me changer. Cinq minutes plus tard, j'étais de retour sur le banc et j'avais tapé dans la main de tout le monde, y compris le coach. C'est vrai que parfois, je n'ai pas le meilleur comportement, mais on me connaît comme ça et c'est d'ailleurs pour ça que le coach m'aime bien. Il aime les gars avec du caractère", a-t-il conclu.

