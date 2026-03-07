Coup dur pour Joseph Oosting : une pépite de l'Antwerp manquera la réception du Standard

Exclu en fin de rencontre face à la RAAL La Louvière après avoir reçu une deuxième carte jaune, Xander Dierckx sera suspendu pour la réception du Standard, dimanche prochain. Le jeune milieu de terrain a été exclu pour la première fois de sa carrière.

La RAAL n'a pas pris l'habitude de rendre la tâche facile aux grands noms de notre championnat. Ce vendredi soir, ce fut l'Antwerp que les Loups ont accroché à l'EASI Arena.

Une rencontre que les hommes de Frédéric Taquin ont d'ailleurs terminée en supériorité numérique après l'exclusion du jeune Xander Dierckx, pour une deuxième carte jaune, à cinq minutes du terme.

Déjà averti quelques minutes auparavant, le jeune milieu de terrain né en 2009 s'est rendu coupable d'un tacle par l'arrière fautif sur Majeed Ashimeru, qui n'a laissé d'autre choix à Jasper Vergoote.

Exclu contre la RAAL, le jeune Xander Dierckx manquera la réception du Standard

Exclu pour la première fois de sa carrière en match officiel, le joueur de 17 ans, titularisé huit fois en treize rencontres depuis début décembre, sera dès lors suspendu la semaine prochaine.

Il manquera donc la réception du Standard, club contre lequel il était présent sur le banc pour la première fois au match aller, sans monter au jeu. Xander Dierckx sera à nouveau disponible pour le déplacement à Louvain lors de la dernière journée de la phase classique.



