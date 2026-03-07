Anderlecht, Genk et Gand assurent le futur : voici le poste où la Belgique semble la mieux armée pour l'avenir

Selon le CIES, La Gantoise, le Racing Genk et Anderlecht possèdent des joueurs faisant partie des plus grands talents européens à leur poste. Ces données confirment la qualité de la formation belge.

Les centres de formation belges continuent d'impressionner sur la scène internationale, à commencer par ceux du Club de Bruges, du Sporting d'Anderlecht et du Racing Genk.

Les chiffres de l'Observatoire du football CIES montrent que plusieurs jeunes joueurs issus de ces clubs se sont bien distingués cette saison. Plusieurs milieux de terrain, notamment, affichent de belles statistiques.

Le CIES a en effet établi des listes des dix meilleurs joueurs de moins de 20 ans pour chaque poste parmi les 62 meilleurs championnats en dehors du G5 (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France). On y retrouve des jeunes joueurs belges, issus d'Anderlecht, de Genk, mais aussi de La Gantoise.

Gand, Genk et Anderlecht continuent de former de grands talents

Dans le club bruxellois, on retrouve notamment des profils tels qu'Alexander De Ridder, Joshua Nga Kana et Enzo Sternal, qui commencent vraiment à tirer profit de leur temps de jeu en Challenger Pro League.

Dans le Limbourg, Konstantinos Karetsas occupe évidemment le sommet des classements, mais le jeune August De Wannemacker est également à surveiller. Du côté de La Gantoise, c'est le jeune Oleksandr Soroka qui se distingue et qui confirme que de nombreux clubs belges continuent de produire de véritables talents.



