De coéquipier d'Isco à la course au titre en D2 belge... en un an : "J'ai fait le bon choix en signant ici"
Six matchs (ou sept, selon la décision concernant la rencontre à Seraing) avant la fin de sa phase classique, Courtrai occupe la deuxième place en Challenger Pro League et est bien placé pour faire son retour dans l'élite. Les Kerels rejoindraient alors le SK Beveren, déjà promu.

En Challenger Pro League, le SK Beveren est déjà mathématiquement assuré des deux premières places et donc de la montée en D1A, et devrait fêter son titre de champion dans les prochaines semaines. De son côté, Courtrai est bien placé pour décrocher la deuxième place.

Avec trois points d'avance et deux matchs de moins que le Beerschot (en l'attente d'une décision concernant le match qui ne s'est pas disputé à Seraing en raison d'un incendie au Pairay), les Kerels n'ont plus qu'à finir le travail en fin de phase classique pour décrocher la montée sans passer par le tour final.

Porté par un collectif bien huilé, Courtrai peut aussi compter sur une certaine solidité défensive, apportée notamment par Rudy Kohon. Le Franco-Ivoirien de 21 ans est arrivé au Guldensporen Stadion l'été dernier en provenance du Bétis Séville, et s'est imposé comme un titulaire indiscutable en défense centrale.

De l'équipe B du Bétis à la course au titre en Challenger Pro League

Un itinéraire atypique pour celui qui faisait encore partie du noyau élargi du Betis la saison dernière. "J'ai fait le bon choix en signant à Courtrai. La saison dernière, je m'entraînais encore avec des grands noms comme Isco et Antony, mais mes chances de véritablement percer en équipe première étaient très maigres", raconte-t-il dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws.


Transféré contre 450 000 €, Rudy Kohon semble donc proche de réussir son pari, à savoir celui d'avoir opté pour une étape intermédiaire afin de tout de même rejoindre l'élite d'un championnat européen. "J'espère à nouveau pouvoir faire mes preuves la saison prochaine", a conclu celui qui a signé un contrat jusqu'en juin 2029 à Courtrai.

