Anderlecht peut-il rêver d'un premier trophée depuis 2017 ? "Si vous me posez la question..."

Selon Silvio Proto, le Sporting d'Anderlecht peut remporter la Coupe de Belgique avec Jeremy Taravel à sa tête. Le coordinateur des gardiens de but du club bruxellois voit un entraîneur et des joueurs de plus en plus soudés depuis l'intronisation de l'ancien T3 au poste de T1.

Véritable légende du club, avec près de 375 matchs officiels à son compteur, Silvio Proto est revenu au Sporting d'Anderlecht l'été dernier en tant que coordinateur des gardiens de but, après avoir occupé le même poste pendant une saison à la RAAL La Louvière.

L'ancien portier a donc vécu depuis les coulisses le passage difficile traversé par les Mauves, le licenciement de Besnik Hasi et l'intronisation de Jeremy Taravel, avec qui tout semble aller mieux depuis quelques semaines.

À tel point que de nombreux observateurs et supporters d'Anderlecht estiment que l'ancien T3 et adjoint d'Ivan Leko au Standard devrait terminer la saison sur le banc, dans la peau de l'entraîneur principal. Interrogé à ce sujet par nos confrères de Het Laatste Nieuws, Silvio Proto est resté mesuré, en soulignant toutefois l'apport de Jeremy Taravel.

Silvio Proto croit en la réussite de Jeremy Taravel à Anderlecht

"Ce n'est pas à moi d'en décider. Mais à l'entraînement, je vois un entraîneur et un groupe qui se soudent de plus en plus. Si vous me demandez si Anderlecht peut atteindre les Champions Play-Offs et gagner la Coupe de Belgique avec Jeremy Taravel à sa tête, je répondrais oui sans hésiter."

Anderlecht va mieux depuis quelques semaines, mais a encore néanmoins une importante marge de progression. "Nous ne parvenons pas encore à dominer les rencontres sur une plus longue période", a-t-il souligné.





"À l'Antwerp, c'est la seule fois où nous avons été à notre meilleur niveau de la première à la dernière minute, c'était un vrai match de référence. Dans les autres matchs, nous n'avons pas été capables de maintenir ce niveau pendant 90 minutes, ce qui constitue notre plus gros point d'amélioration", a conclu Silvio Proto.