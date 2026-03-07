Un titulaire anderlechtois confiant avant Bruges : "On va gagner 1-3 et je vais marquer"

Anderlecht fera face à un fameux test au Club de Bruges demain après-midi. Mais Ilay Camara se dit confiant pour le topper.

Après un début de saison marqué par les blessures, Ilay Camara retrouve la forme. Il s'est également imposé comme titulaire sur le côté droit d'Anderlecht, renvoyant Killian Sardella sur le banc. Le Sporting reste sur des victoires 2-4 à Zulte Waregem et 5-1 contre Louvain.

L'adversité sera forcément plus relevée demain, mais Camara y croit : "Rien ne change au niveau de nos ambitions : on va à Bruges pour gagner ! On veut ramener les trois points à la maison ! Et pourquoi pas ? Bruges est fort, c’est vrai, on l’a vu en Champions League… mais historiquement, Anderlecht reste le plus grand club du pays".

"Et on l’a montré au match aller : on a fait un gros match mais notre match-référence, selon moi, reste le 0-4 à l’Antwerp en Coupe. Et on a aussi battu l’Union à la maison", poursuit-il, au micro de la RTBF. Lors du match aller, Anderlecht avait réalisé l'une de ses meilleures rencontres sous Besnik Hasi, s'imposant 1-0 contre les Blauw en Zwart.

Anderlecht regarde vers le haut

Les Mauves veulent faire de même avec Jérémy Taravel : "On a très envie de gagner, justement pour réduire l'écart avant la division des points. Et si on aborde ces Play-Offs avec 5 points de retard, personne ne peut dire ce qui va se passer. Nous, on a toujours le trio Union/Saint-Trond/Bruges dans notre viseur".

Son pronostic est donc optimiste : "On gagne 1-3, avec des buts de Thorgan, de Nathan De Cat… et de moi ! J’ai déjà marqué une fois contre Bruges : c’était avec le RWDM, on avait perdu… 1-6, mais c’est quand même un bon souvenir. Marquer contre Simon Mignolet n‘arrive pas tous les jours".