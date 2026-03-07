Nouvelle soirée presque parfaite pour Vincent Kompany : "C'est pourquoi nous avons autant de points d'avance"

Nouvelle victoire convaincante pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, qui compte désormais 14 points d'avance en tête de la Bundesliga. Le titre semble plus que jamais déjà joué chez nos voisins allemands.

Le Bayern Munich poursuit son incroyable parcours en Bundesliga. Ce vendredi soir, les Bavarois ont décroché une nouvelle victoire convaincante face au Borussia Mönchengladbach : 4-1.

C'est donc logiquement un Vincent Kompany satisfait qui s'est présenté face à la presse après la rencontre. "Je suis très content, mis à part pour le but encaissé en fin de match. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs sur le terrain, et dans ces moments-là, on peut parfois perdre un peu d'organisation."

Un seul petit point négatif pour le Bayern de Vincent Kompany

Hormis ce point négatif, Vincent Kompany n'avait pas grand-chose d'autre à souligner. "Globalement, on a livré une très bonne prestation. L'intensité était au rendez-vous et les joueurs qui ont disputé le match aujourd'hui ont démontré pourquoi nous avons autant de points en Bundesliga."

"Bien sûr, nous savons ce que les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui peuvent aussi nous apporter, mais ceux qui étaient sur le terrain ont fait un excellent travail. Sans ces performances tout au long de la saison, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui", a-t-il assuré.

Avec un match de plus, le Bayern Munich compte déjà quatorze points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Borussia Dortmund. En Allemagne, le titre semble pratiquement déjà joué, à neuf journées de la fin du championnat.