La Real Sociedad s'invite sur le podium

Une belle position derrière les deux géants du football espagnol.

La Real Sociedad, qui aligne les bonnes performances depuis plusieurs saisons et plus particulièrement depuis le début de cet exercice 2022-2023, a une nouvelle fois pris les trois points ce mercredi.

En effet, les Basques se sont imposés contre Mallorque grâce à un but précoce de Mikel Merino (4' 1-0). Un petit but, trois points et donc une place sur le podium pour l'ancienne équipe de Januzaj.