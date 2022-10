🎥 Un supporter de Tottenham se filme passant du rire aux larmes

Cette vidéo résume parfaitement l'état d'esprit des supporters qui, l'espace de deux minutes, se sont crus qualifiées.

Ce mercredi aura été riche en fin de rencontres complètement folles. Il y a eu le penalty de Carrasco à Madrid, il y a aussi au le VAR à Tottenham. En cas de victoire contre le Sporting, les Spurs se seraient qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Dans les dernières secondes, Harry Kane délivre tout un stade en pensant marquer le deuxième but des siens, mais l'arbitre met la main à l'oreille. Tout le monde a peur de ce geste, et pour une bonne raison : le but a été annulé pour un hors-jeu contestable, et très contesté par Conte qui a finalement prisun carton rouge.

Tout cela a duré 2 minutes et 17 secondes, qui resteront pour toujours dans la mémoire de ce supporter qui s'est filmé en direct. Au-delà du potentiel comique du garçon, on peut vraiment dire qu'on passe du rire aux larmes.