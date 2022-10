Yannick Carrasco soutenu par son coach: "Il était plus frais que Griezmann"

Le Diable Rouge a connu une soirée contrastée ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Drôle de soirée pour le Diable Rouge. Yannick Carrasco était l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse, il avait égalisé et a eu, en fin de match, le penalty de la victoire au bout du pied. Cependant, il a vu son tir être arrêté et, comble de malchance, a empêché dans la foulée un but de l'un de ses coéquipiers.

Tête basse au moment de quitter la pelouse, il peut néanmoins compter sur le soutien sans faille de son coach, qui le défend bec et ongle. Certains journalistes ont en effet demandé pourquoi ce n'était pas Griezmann derrière ce ballon important.

"Griezmann était fatigué. Yannick était plus frais, le match qu'il avait fait l'invitait à prendre ses responsabilités", a annoncé l'Argentin en conférence de presse. "Il avait de la confiance et, pour moi, c'est quelque chose à mettre en valeur. Carrasco a pris la décision de tirer le penalty, comme contre l'Espanyol, dans une situation similaire. Il avait marqué à la dernière minute, dans un match avec beaucoup de pression, qu'il fallait gagner".

Cela devrait lui mettre du baume au coeur.